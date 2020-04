Meditation, Sprachen und mehr Diese Apps helfen dabei, neue Dinge zu lernen

Programmiersprachen werden bei "Duolingo" nicht gelehrt, dafür gibt es aber Apps wie "Mimo" (iOS/Android). Auch als Anfänger kann man sich hier beibringen lassen, wie man Programme unter anderem in HTML, Python, Java oder Swift schreibt. In Übungen werden unterschiedlichste Grundlagen beigebracht und in Herausforderungen wird das Erlernte gefestigt. Auch bei "Mimo" wird nach dem kostenlosen Herunterladen ein Entgelt für Premiumfunktionen fällig.