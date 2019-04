Medienberichte aus den USA Ist die Ehe von Michelle Williams und Phil Elverum am Ende?

Diese Ehe hielt nicht sehr lange, zumindest wenn man den US-amerikanischen Medienberichten trauen darf: Wie die Online-Ausgabe des "People"-Magazins berichtet, haben sich die Schauspielerin Michelle Williams (38, "Venom") und der Indie-Rocker Phil Elverum (40, "What Gives?") getrennt. Erst im Sommer 2018 gaben sie sich in einer vor der Öffentlichkeit geheim gehaltenen Zeremonie das Jawort. Ein Insider soll dem Blatt nun erzählt haben, dass die beiden schon seit Anfang des Jahres getrennte Wege gehen.