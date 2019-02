Medien berichten über Trennung Ist Sarah Lombardi wieder Single?

Ist die Sängerin Sarah Lombardi (26, "Heartbeat") wieder Single? Wie "Bunte" meldet, soll die frischgebackene "Dancing on Ice"-Siegerin nicht mehr mit ihrem Freund Roberto Ostuni zusammen sein. Offiziell bestätigt ist diese Liebes-Aus bislang aber noch nicht: Auf Nachfrage der Nachrichtenagentur spot on news wollte ihr Management das Gerücht nicht kommentieren. "Bunte" zitiert Lombardi allerdings mit den Worten: "Ich versuche, das Beste daraus zu machen. Ich lasse mich nicht so schnell unterkriegen."