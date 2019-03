Wichtig ist, dass in das Training keine Routine einkehrt. Es braucht Abwechslung in der Durchführung, deshalb werden auch mal eine Blutabnahme oder Urinprobe in den Trainingsablauf eingebaut. Mal werden zuerst die Haut und Ohren kontrolliert, mal werden die Elefanten zuerst abgeduscht und ein anderes Mal müssen sie zuerst die Füße anheben.