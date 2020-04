Bad Wiessee - Nicht nur Spitzensportler wie Maria Höfl-Riesch und Lars Riedel gaben sich im "Medical Park" die Klinke in die Hand, auch Altkanzler Helmut Kohl ließ sich in der Fachklinik für Sportmedizin und Orthopädie behandeln. 580 Patienten werden in normalen Zeiten dort in zwei Klinken versorgt.