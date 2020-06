Meadow Walker teilt ein Foto Paul Walker und Vin Diesel: Auch ihre Kinder sind eng verbunden

Der gebürtige New Yorker Vin Diesel und der Kalifornier Paul Walker wurden mit der Blockbuster-Reihe "Fast & Furious" (seit 2001) zu Filmhelden. Der letzte komplette gemeinsame Film "Fast & Furious 6" startete im Mai 2013 in den Kinos. Am 30. November 2013 verunglückten Walker und der Rennfahrer Roger Rodas bei einem Autounfall in Santa Clarita nördlich von Los Angeles tödlich.