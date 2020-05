MDR-Sendung "SchlagerXirkus" Ramon Roselly stiehlt Florian Silbereisen die Show

Millionenpublikum für die neue Schlager-Show

Zum Einstand in der deutschen Schlagerfamilie hatte Silbereisen eine Überraschung für Roselly parat: Randolph Rose (65) war zu Gast in der Show und sang mit Roselly das Lied "100 Jahre sind noch zu kurz". Der Song hat eine besondere Bedeutung für den "DSDS"-Gewinner. Es war das erste Lied, dass er für die Jury in der RTL-Castingshow "Deutschland sucht den Superstar" sang. Auch im Finale gab er es zum Besten. Ebenfalls zu Gast in der Sendung: Andy Borg, Ute Freudenberg, Beatrice Egli und Ross Antony.