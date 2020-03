Maze Runner, Tatort, Inferno, ... TV-Tipps am Sonntag

20:15 Uhr, RTL II, Ted, Komödie

Ted ist ein fluchender, trinkender, kiffender Teddybär, der drallen Blondinen nachstellt. Dabei fängt alles so märchenhaft an: Als an Weihnachten im Jahr 1985 eine Sternschnuppe vorbeirast, wünscht sich der kleine John, dass sein Teddy lebendig werden soll und sie beide für immer beste Freunde bleiben. Womit nicht einmal John (Mark Wahlberg) rechnet: Der Wunsch geht in Erfüllung und 20 Jahre später sind John und Ted immer noch zusammen. Das soll sich ändern, als Johns Freundin Lori (Mila Kunis) durch die ewigen Trinkgelage und Kiffer-Partys so genervt ist, dass sie John vor die Wahl stellt: Ted oder sie.