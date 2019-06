"Maxim Hot 100" Olivia Culpo ist die heißeste Frau der Welt

"So bedeutsam"

Sie habe die "Maxim Hot 100" schon immer bewundert, kommentiert Culpo ihr Titelbild. Die Liste hätten schon "so viele kluge und erfolgreiche Frauen" geziert, "die mich und meine Karriere auf unzählige Weise inspiriert haben", schwärmt die 27-Jährige. Daher sei dieses Cover für sie "so bedeutsam". Weiter schreibt sie: "Es fühlt sich immer noch nicht real an!"