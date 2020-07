Matthew Rhys als Privatdetektiv Comeback einer Kultfigur: Das ist der neue "Perry Mason"

Matthew Rhys wird zum Privatdetektiv

Als neuer Perry Mason ist der in Wales geborene Schauspieler Matthew Rhys (45) zu sehen. Er gewann 2018 den Emmy in der Kategorie "Bester Hauptdarsteller in einer Dramasserie" für seine Performance als Philip Jennings in "The Americans". Zweimal war er für die Rolle auch für einen Golden Globe nominiert. 2019 wurde die Serie als beste Dramaserie mit dem Golden Globe ausgezeichnet. Sechs Staffeln gibt es von "The Americans", das Finale flimmerte 2019 über die Bildschirme.