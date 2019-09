München - Für einen Spieler war der Liga-Auftakt etwas ganz Besonderes: Youngster Justin Schütz (19) wurde mit seinem ersten DEL-Tor in seinem erst vierten DEL-Spiel am Freitagabend im Derby bei den Augsburger Panthern zum Matchwinner für den EHC Red Bull München. Schütz traf in der 27. Minute zum 2:1-Endstand, zuvor hatte Maximilian Kastner den EHC in Führung gebracht (4.), Matt Fraser hatte für Augsburg ausgeglichen (25.).