Owusu über seinen Treffer: "Das Highlight meines Lebens"

Ansonsten schwelgte Owusu noch in Gedanken an seinen eigenen Lucky Punch zum 4:3 gegen den Chemnitzer FC am vergangenen Samstag in der Nachspielzeit: "Ich habe jetzt auch schon viel erlebt im Grünwalder Stadion, aber wie es diesmal explodiert ist, das war unglaublich. Alle sind ausgerastet", schwärmte Owusu: "Für mich war es das Highlight meines Lebens. Ich habe nach dem Tor nichts mehr gehört, nichts mehr geblickt. Es war einfach nur geil."