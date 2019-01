Köln - Angetrieben von der lautstarken Kölner Arena entschied das deutsche Handball-Team von Bundestrainer Christian Prokop am Montagabend eine hochspannende Partie mit 22:21 (11:11) für sich. Damit kann der DHB-Auswahl das Ticket für das Halbfinale am Freitag in Hamburg vor dem abschließenden Hauptrundenspiel am Mittwoch (20.30 Uhr/ARD) gegen Spanien nicht mehr genommen werden.