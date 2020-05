"Match! Promis auf Datingkurs" Claudia Norberg glaubt auch weiterhin an die Ehe

Wie und wo verbringen Sie jetzt in der Corona-Krise die meiste Zeit?

Norberg: Als Mutter bin ich sehr froh und dankbar, gerade jetzt in so einer Zeit bei meiner Tochter in Florida zu sein, um die Herausforderung mit Adeline zu bewältigen und an ihrer Seite zu sein. Gerade in dieser beunruhigenden Zeit merke ich, wie sehr sie mich noch braucht und wie wichtig es ist, dass ich bei ihr bin. Da Michael in Zukunft immer wieder in Deutschland sein wird, um dort zu arbeiten, um Auftritte wahrzunehmen, muss ein Elternteil bei unserer Tochter sein. Das ist mir nun noch bewusster als vorher. Wenn ich in dieser unglücklichen Zeit nicht bei Adeline wäre, würde ich mir das niemals verzeihen und ich würde verrückt werden. Ich werde mein ganzes Leben immer auf meine Tochter aufpassen und um sie besorgt sein.