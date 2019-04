Masters in Augusta gewonnen "Größtes Comeback der Geschichte": Hollywood feiert Tiger Woods

Tennis-Spielerin Serena Williams (37) erzählte ihren Followern auf Twitter, wie sehr sie der Triumph von Woods berührte: "Ich habe buchstäblich Tränen in den Augen, während ich Tiger Woods zuschaue", heißt es auf ihrem Account. "Dies ist Größe wie bei keinem anderen." Auch Football-Star Tom Brady (41) sowie unter anderem die Basketball-Stars LeBron James (34) und Kobe Bryant (40) sendeten Glückwünsche via Social Media an den Golfer. US-Präsident Donald Trump (72), der selbst bekanntlich viel Zeit auf dem Golf-Platz verbringt, twitterte: "Glückwunsch an Tiger Woods, ein wahrhaft großer Champion."