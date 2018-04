Für manche Maßnahmen mussten sogar Bäume gefällt werden

"Für manche Maßnahmen mussten beispielsweise Bäume am Ufer gefällt werden", erläutert Antje Uhl. "Die haben wir dann in den Fluss gelegt, wodurch sich das Fließverhalten ändert. Dadurch haben kleine Fische einen Unterschlupf gefunden." Es müssten Strukturen geschaffen werden, die Fischen ein Überleben erst ermöglichen könnten.

Kathy Mühlebach-Sturm, erste Vorsitzende der Kreisgruppe Landshut des Bund Naturschutz, lobt die Bemühungen der Wasserwirtschaftsämter im strukturellen Bereich. Nach ihrer Meinung werde die Umsetzung der Wasserrahmenrichtlinie von der Politik jedoch "zu lasch" gehandhabt. "Man stellt den schlechten Zustand fest, anstatt Maßnahmen zu ergreifen, mit denen sich der Zustand schneller verbessern ließe", so Mühlebach-Sturm.

Wie beim Fließgewässer Isar sei auch beim Grundwasserkörper ein "guter Zustand" nicht bis 2021 erreichbar, wofür vor allem die Landwirtschaft – Stichworte Gülle und Nitrate – verantwortlich sei. "Das wird einfach zur Kenntnis genommen, von der Politik her besteht da zu wenig Interesse", so Mühlebach-Sturm. "Es geht nicht darum, die Landwirte an den Pranger zu stellen. Aber die Vorgaben sind mit der Menge an Tieren, die unsere Form der Landwirtschaft bedingt, einfach nicht zu erreichen."

In Bayern gibt es verhältnismäßig wenig Schutzstreifen

Das habe natürlich auch Einfluss auf die Fließgewässer. "Wir haben in Bayern verhältnismäßig wenig Schutzstreifen, man wird genug Gewässer ganz ohne Schutzstreifen finden." Sie halte das sogar für ein "Kernthema", sagt die Kreisgruppen-Vorsitzende. "In Bayern sind Schutzstreifen freiwillig, während sie in anderen Bundesländern vorgeschrieben sind." Die wesentliche Aufgabe der Politik wäre aus Sicht des Bund jedoch, "schrittweise eine andere Art von Landwirtschaft zu ermöglichen". Dafür allerdings gebe es derzeit keine Anzeichen. Das vorläufige Fazit: Schritt für Schritt werden die Maßnahmen des Wasserwirtschaftsamtes umgesetzt. Dafür gilt: "Es ist etwas in Bewegung", sagt Antje Uhl, "aber solange die Ziellinie nicht erreicht ist, wird die Isar nicht in ‚gutem Zustand‘ sein".

