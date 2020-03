Auch Kaffee gibt es weiterhin

Starbucks erklärte in Sachen Coronavirus: "Die Gesundheit unserer Gäste und Mitarbeiter hat für uns höchste Priorität. Da sich die Situation rund um den COVID-19-Ausbruch in Deutschland dynamisch entwickelt, bleibt Starbucks in Bezug auf mögliche Schutzmaßnahmen flexibel. Abhängig von den Empfehlungen der lokalen Gesundheitsbehörden ergreifen wir alle notwendigen Maßnahmen, um die Gesundheit unserer Gäste, Mitarbeiter und aller Personen, die mit Starbucks in Verbindung stehen, zu schützen. Derzeit konzentrieren wir uns darauf, einen sicheren und zuverlässigen Service für unsere Gäste in allen weiterhin betriebenen Geschäften zu gewährleisten." Die amerikanischen Filialen der Kaffeekette ergriffen drastischere Maßnahmen. Die Geschäfte werden auf "To Go"-Shops umgestellt und Standorte in Gebieten mit besonders vielen Corona-Fällen werden zur Gänze geschlossen.