Seeon - Als langfristige Maßnahme gegen den wachsenden Mangel an Grundschullehrern will Bayern 300 weitere Studienplätze einrichten. "Das bedeutet dann, dass nach den Einschätzungen von Kultus- und Wissenschaftsministerium der NC wegfallen wird", sagte Ministerpräsident und CSU-Chef Markus Söder am Dienstag bei seiner Ankunft auf der CSU-Landtagsfraktionsklausur im oberbayerischen Kloster Seeon. Unter Numerus clausus, abgekürzt NC, versteht man eine Zulassungsbeschränkung an Hochschulen und Universitäten.