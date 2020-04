München - Auch am Montag stand Birgit Straub wieder in ihrer Buchhandlung am Partnachplatz – auch wenn sie erst nächste Woche unter strengen Auflagen wieder öffnen darf. Die Kunden schreiben eine Mail oder rufen an (Telefonnummer: 760 53 15) und holen ihre Bücher kontaktlos ab. 20 Prozent des Umsatzes kann Straub so machen.