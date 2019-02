Massive Vorwürfe gegen NYPD-Beamten 50 Cent: Wollte ein Polizist ihn erschießen lassen?

"Ich nehme diese Drohung sehr ernst." Mit diesen Worten kommentierte Rapper 50 Cent alias Curtis Jackson (43, "The Massacre") auf Instagram die aktuellen Ermittlungen der New Yorker Polizei gegen einen ihrer Beamten, der angeblich Kollegen aufgefordert haben soll, den Musiker zu erschießen. Der fragwürdige Vorgang habe sich während eines Boxkampfes zugetragen, zu dem auch 50 Cent als Gast erschien, berichtet unter anderem die "New York Daily News".