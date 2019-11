München – Knapp vier Stunden musste am Samstagmorgen die A8 gesperrt werden. Nur eine Fahrspur blieb Richtung München offen. Der Grund: Eine "Massenkarambolage" in einem Tunnel. Mehrere Lkw, Autos sowie ein Bus und ein Motorrad waren auf einer Strecke von rund 100 Metern miteinander kollidiert – zumindest lautete das Szenario, mit dem sich ein Großaufgebot von Feuerwehr und Rettungskräften in einer Übung auseinanderzusetzen hatte.