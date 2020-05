Mundschutz nach Gebrauch direkt in die Waschmaschine

Sogenannte Behelfs-Masken aus Stoff, die Mund und Nase bedecken, schützen nicht den Träger vor einer Infektion, sondern andere Menschen. Für den Fall, dass der Mundschutz durchfeuchtet, sollte man ihn unbedingt wechseln. Zudem können sich auf der Außenseite der Maske Viren ansammeln, weshalb diese behutsam abgenommen werden und am besten direkt in die Waschmaschine geworfen werden sollte. Vor und nach dem An- und Ablegen sollten die Hände gründlich mit Seife gewaschen werden.