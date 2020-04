Coronavirus: Masken richtig desinfizieren

"Durch das Metall könnten in der Mikrowelle Funken entstehen, die sowohl Maske als auch das Gerät in Brand stecken könnten", teilte die Feuerwehr am Dienstag mit. Bereits mehrfach mussten die Brandhelfer nach eigenen Angaben wegen derartiger Brände ausrücken.