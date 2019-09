Maschine fiel auf Bein Polizeipräsident Robert Kopp bei Motorradunfall schwer verletzt

Demnach hat sich der Unfall im Raum Großglockner ereignet. Kopp stürzte mit dem Motorrad, die Maschine fiel auf ihn, wodurch er sich das Bein brach. Daraufhin wurde er in einer Klinik in Zell am See operiert. Das Polizeipräsidium bestätigte, dass sich der Unfall "fast im Stand" ereignete. "Ursache war weder ein Fahrfehler, noch war er zu schnell dran", so ein Sprecher.