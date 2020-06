Mary Trump legt Berufung ein Donald Trump: Wird das neue Enthüllungsbuch seiner Nichte verboten?

Ein New Yorker Gericht hat vorläufig die anstehende Veröffentlichung des Buches "Too Much and Never Enough" (zu Deutsch in etwa: "Zu viel und niemals genug") von Donald Trumps (74) Nichte Mary Trump gestoppt. Das berichtet das US-Magazin "People". Die Autorin wolle laut dem Bericht direkt Berufung einlegen.