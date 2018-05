Berlin/Hamburg - Die "revolutionären 1. Mai-Demonstrationen" in Berlin und Hamburg sind in diesem Jahr ohne Krawalle und gewalttätige Ausschreitungen geblieben. In Berlin zählte die Polizei rund 6.000 Teilnehmer - weniger als in den Vorjahren. In Hamburg nahmen rund 2.200 Menschen teil. In beiden Städten hatte die Polizei sicherheitshalber mehrere tausend Beamte im Einsatz.