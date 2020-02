"Ankündigung kam sehr überraschend"

"Die Ankündigung von Kardinal Reinhard Marx, nicht mehr für eine zweite Amtszeit als Vorsitzender der Deutschen Bischofskonferenz zur Verfügung zu stehen, hat mich sehr überrascht", sagte der jüngst zum Bischof ernannte Meier, der bis zu seiner Weihe offiziell noch Diözesanadministrator des Augsburger Bistums ist. "Ich bedaure den Rückzug von Kardinal Marx sehr und habe stets seine Schaffenskraft, seine zupackende Art und auch seine Geselligkeit bewundert, die ihn so menschlich macht." Meier erinnerte an einen gemeinsamen Aufenthalt in Jerusalem, bei er sich auf der Terrasse des Pilger-Hotels mit Marx "herzlich austauschte". Marx' Amt habe Anstrengungen gekostet: "Den Dienst an der Einheit innerhalb der Bischofskonferenz zu leisten, war sicherlich auch kräftezehrend", sagte Meier.