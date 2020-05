Marvel-Star wird wieder Vater Erstes Baby mit Katherine: Chris Pratt hat Schwangerschaftsgelüste

Offiziell bestätigt hatten Marvel-Star Chris Pratt (40, "Guardians of the Galaxy") und Ehefrau Katherine Schwarzenegger (30) bisher nicht, dass sie Eltern werden. In einem Video-Interview mit US-Fernsehmoderator Billy Bush (48) für die Sendung "Extra" hat der Schauspieler nun aber erstmals über die Schwangerschaft seiner Frau gesprochen. Bush fragte scherzhaft, ob der werdende Papa irgendwelche unerwarteten Gelüste verspüre. Pratt stieg darauf ein und antwortete schmunzelnd: "Es war hart. Essiggurken und Eis... ich hätte nie gedacht, dass ich das mögen würde."