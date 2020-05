Martin Wehrle im Interview Job-Angst in der Corona-Krise? So werden Sie damit fertig

Sie stellen in Ihrem neuen Buch "Ich könnte ihn erwürgen!" verschiedene Persönlichkeits-Typen vor. Welche Typen kommen mit der derzeitigen Krisen-Situation am besten klar und wer steckt so etwas schlecht weg?

Martin Wehrle: Ich glaube, Machtmenschen kommen mit der Situation am besten klar. Im Moment fühlen sie sich wie der Kapitän eines Bootes in Seenot: Sie stehen am Steuerrad, kämpfen mit der Krise und kommandieren die Crew, zur Not online. Krisen fördern Macher - siehe Helmut Schmidt und die Flutkatastrophe von 1962. Dagegen haben Schwarzseher mit der aktuellen Krise ihre Probleme. Sie gehen davon aus, dass die wahre Krise erst noch kommt, dass ihr Arbeitsplatz über den Jordan geht und dass sie früher oder später auf der Intensivstation liegen - oder nein: dort keinen Platz mehr bekommen.