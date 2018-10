Martin Wehrle im Interview Darum kann unbegrenzter Urlaub böse enden

Eine Beförderung, die gerade für viel Aufsehen gesorgt hat, ist die von Verfassungsschutz-Präsident Hans-Georg Maaßen. Spiegelt sich hier auf höchster Ebene und vor den Augen der Öffentlichkeit wider, was auch in manchen Unternehmen falsch läuft?

Wehrle: Absolut! Stellen Sie sich diese Signalwirkung vor: Maaßen wird für sein öffentliches Versagen zunächst zum Staatssekretär ernannt, nur weil sein Chef einen Machtkampf mit der Bundeskanzlerin austrägt. Aber wie wirkt sich das auf fleißige Mitarbeiter des Innenministeriums aus, die selbst seit Jahren vergeblich auf ihre Beförderung warten? In vielen Betrieben gilt: Man wird nicht für seine Leistung, sondern für Vitamin B belohnt. Wer die richtigen Kontakte hat, fällt die Karriereleiter hinauf. Die wirklichen Leistungsträger bleiben oft auf der Strecke.

Was macht eine gute Führungskraft aus?

Wehrle: Dass sie Menschen liebt. Dass sie gerecht ist. Und dass sie vorlebt, was sie von ihren Beschäftigten fordert. Wir dürfen nicht länger die mit den härtesten Ellenbogen befördern, es sollten die mit der größten sozialen Kompetenz sein. In meinem Buch fordere ich, dass Mitarbeiter ihre Chefs künftig selbst wählen dürfen, wie einst den Klassensprecher. Dieses Prinzip wird von der Drogeriekette dm bereits verwendet, mit großem Erfolg. Ein guter Chef vertritt nicht nur die Interessen der Firma nach unten, sondern auch die der Mitarbeiter nach oben.

Die Work-Life-Balance soll in Dänemark und Schweden besonders gut sein. Was machen die Menschen dort anders?

Wehrle: In Skandinavien wird die Arbeit am Ergebnis gemessen, nicht an der Anwesenheit. Wir Deutschen leisten immer noch 1,8 Milliarden Überstunden pro Jahr. Und als Held der Arbeit gilt, wer abends am längsten im Büro sitzt. Das ist Unsinn: Besser man tut in vier Stunden Arbeit das Richtige, als dass man nach 14 Stunden übermüdet eine Fehlentscheidung fällt. Und: Wer sich in der Freizeit erholt, ist bei der Arbeit ausgeglichener und kommt auf bessere Ideen.

Bis 2025 werden mehr Aufgaben von Robotern als von Menschen erledigt, hat eine Studie herausgefunden. Was bedeutet das für die Zukunft der Arbeitswelt?

Wehrle: Ich glaube, der Mensch wird in der Arbeitswelt der Zukunft wichtig bleiben. Zwar kann ein Roboter eine U-Bahn steuern, aber den Fahrgästen ein Gefühl von Sicherheit geben, das kann er nicht. Er kann eine Krebsdiagnose erstellen, aber die Botschaft einfühlsam übermitteln und eine individuelle Therapie erstellen, das kann er nicht. Nie wird ein Roboter in der Lage sein, Kundenwünsche zu erforschen und Service zu liefern. Aber darauf kommt es an. Die Fertigungsarbeit wird mehr an Roboter gehen, doch in Produktentwicklung und Service werden Menschen wichtiger denn je sein - mit kürzeren Arbeitszeiten als heute.

Was halten Sie von einem Grundeinkommen?

Wehrle: In meinem Buch weise ich darauf hin, dass die Unternehmensgewinne der Kapitalgesellschaften sich von 1991 bis 2016 verdreifacht haben (Banken und Versicherungen ausgenommen). Zur gleichen Zeit sind die Reallöhne gesunken, am stärksten im Niedriglohnbereich. Unser vermeintlich reiches Deutschland hat den größten Niedriglohnsektor in Europa. Für mich ist das ein Skandal. Deshalb fände ich es eine gute Idee, wenn der Staat von den großen Firmen einen "Solidaritätsbeitrag" fordern und damit ein Grundeinkommen finanzieren würde. Im Grundgesetz heißt es: "Eigentum verpflichtet". Daran müssen die Firmen wieder erinnert werden.