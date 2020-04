Mehr als nur "Friends"?

Zwischen Sänger Luca Hänni (25) und seiner Tanzpartnerin Christina Luft (30) knistert es seit Folge eins. Umso doppeldeutiger wirkte ihre Song-Auswahl zum Auftakt der neuen "Let's Dance"-Folge. Ausgerechnet zu "I'll Be There For You", dem Titellied der US-Sitcom "Friends", legten sie einen beeindruckenden Quickstep hin. Fast perfekte 29 Punkte und die Frage, ob die beiden wirklich nur "Friends" sind, standen nach der Performance im Raum.