Der 42-jährige marokkanische Angeklagte hatte am ersten Prozesstag zugegeben, die Tramperin mitgenommen und getötet zu haben. Den ihm ebenfalls in der Anklage vorgeworfenen sexuellen Übergriff verneinte er vehement. Vielmehr sei es aufgrund eines Missverständnisses über einen scheinbaren Diebstahl zu einer körperlichen Auseinandersetzung gekommen. Die Leiche wurde einige Tage später in Spanien gefunden, wo auch der Angeklagte festgenommen wurde.