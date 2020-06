"Overtourism": Wenig Angebot, starke Nachfrage

Eine weitere Kritik an Söders Fahrplan – aber in die andere Richtung – kam am Sonntag von Freie-Wähler-Fraktionschef Florian Streibl: Bayerische Hoteliers müssten "hilflos der Karawane an Urlaubern hinterhersehen, die in ihren Autos Richtung Süden und Osten rollen und dort in Hotels einchecken, die bereits wieder Spa- und Wellness-Bereich öffnen dürfen." Letzteres ist in Bayern bislang nicht gestattet – eine Ungleichbehandlung, die das Credo vom "Urlaub daheim" konterkariere.