TUM gewinnt internationalen Wettbewerb

Der Hyperloop soll den Personentransport revolutionieren und Verkehrschaos in Großstädten beseitigen. In einer Teilvakuum-Röhre sollen Kapseln mit Passagieren wie eine Art Rohrpost mit an die 1.000 km/h - annähernd Schallgeschwindigkeit - unterwegs sein. Das Vorhaben steckt aber noch in den Kinderschuhen. Zuletzt hatte im Sommer 2018 ein TUM-Team mit seiner Test-Kapsel 467 Stundenkilometer erreicht und damit in einem von Musk vor einigen Jahre initiierten Wettbewerb den ersten Preis gewonnen.