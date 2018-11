Marketingpreis für Hirmer David Thomas: "Die Lokalen sind das Gesicht der Stadt"

Die "Kauf lokal"-Partner sind junge Münchner Start-ups, die mit ihren Produkten wie zum Beispiel Brot, Craft-Beer oder einer Fußball-App so gar nicht ins Hirmer-Sortiment passen.

Hirmer ist ein Traditionshaus und mit der Stadt München schon immer eng verbunden. Deshalb ging es uns von Anfang an darum, einen Querschnitt durch die lokalen Unternehmen zu zeigen. Ich war selbst erstaunt, was München unternehmerisch alles zu bieten hat – egal in welcher Branche.