Zum dritten Mal findet am 3. April 2019 die All Influencer Marketing Conference im ICM München statt. Influencer Marketing wird immer wichtiger! Der Stellenwert dieser Disziplin ist im Marketingplan rasant angestiegen und fast jedes Unternehmen betreibt Influencer Marketing oder plant den Einstieg in naher Zukunft. Warum? Keine Marketingdisziplin ist näher am Kunden als Influencer Marketing – wenn es richtig umgesetzt wird. Hier setzt die AIMC an. Keine Aneinanderreihung von Case Studies oder Selbstinszenierungen, sondern umsetzbare Strategien, KPIs, Insights und Taktiken! Und in den Pausen und zwischen den Sessions? Da ist Networking und Informationsaustausch mit Kollegen aus Top-Unternehmen angesagt.