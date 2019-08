Heute vor 57 Jahren starb Hollywood-Star Marilyn Monroe im Alter von 36 Jahren. Die Todesursache ist laut Sterbeurkunde "wahrscheinlich Suizid". Die Blondine starb wohl an einer unbeabsichtigten Überdosierung in ihrem Bett in Los Angeles. Doch noch immer kursieren mehrere Mordtheorien.