Als Herzogin Kate (38) bei einem Termin im Evelina Children's Hospital in London am Dienstag aus dem Auto steigt, ist der Wind so stark, dass er den Rock ihres Kostüms durch die Lüfte weht. Fast entblößt die Herzogin dabei ihr Hinterteil! Sie rettet sich aus der Situation, indem sie Marilyn-Monroe-like ihr Kleid festhält und trotz allem in die Kameras lacht.