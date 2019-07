Marie Brand, Über die Grenze, ... Krimi-Tipps am Samstag

22:00 Uhr, rbb, Engelmacher - Der Usedom-Krimi

Hochsaison auf Usedom. Sophie Thiel (Emma Bading) hat einen Ferienjob angenommen und kellnert in einem Café. Sie freundet sich mit ihrer Kollegin Jadwiga Gryn (Olga Kalicka) an. Gemeinsam machen sie sich nach Feierabend mit ihren Rädern auf den Heimweg. Kurz nachdem sich die Wege der Mädchen getrennt haben, wird Jadwiga überfallen, betäubt und entführt. Julia Thiel (Lisa Maria Potthoff) hat ihren schweren Unfall überlebt und ist in der Reha wieder zu Kräften gekommen. Auf eigene Verantwortung entlässt sie sich selbst aus der Klinik und fährt nach Hause.