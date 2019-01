Marie Brand, Tatort, ... Krimi-Tipps am Dienstag

20:15 Uhr, BR, Tatort: Das Glockenbachgeheimnis

Das Glockenbachviertel mit seinen genussfrohen bunten Bewohnern, durchwachsen mit homoerotischer Szenekultur und durchzogen von unterirdischen Bachläufen, ist eine ganz besondere Ecke in München. Hier wird der begüterte Erbe Leonard Martens brutal erschlagen aufgefunden. Die beiden Hauptkommissare Franz Leitmayr (Udo Wachtveitl) und Ivo Batic (Miroslav Nemec) werden durch die eigensinnige Verstocktheit der Einheimischen am Glockenbach dazu herausgefordert, tiefer in dieses Viertel einzutauchen.