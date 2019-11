Und auch Céline Dion (51) äußerte sich kürzlich zu ihrem Gewichtsverlust. Die Kanadierin war schon immer sehr schlank, doch nach dem tragischen Krebstod ihres Ehemanns René Angélil (†73), erschienen besorgniserregende Bilder von ihr, auf denen sie dünner den je wirkt. Die Sängerin gesteht in "Bunte": "Ich war doch schon immer eine zierliche und ziemlich dünne Frau. Es stimmt, dass ich in diesem Jahr sogar noch etwas an Gewicht verloren habe. Ich treibe mehr Sport denn je, tanze mehrfach die Woche Ballett."