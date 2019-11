Nymphenburg - Weit mehr als 1.000 Quadratmeter Nutzfläche, die seit mindestens fünf Jahren ungenutzt sein sollen. Darum geht es in einer Anfrage, in der sich die Fraktion der Rathaus-SPD nach dem Gebäudekomplex nördlich des Schlosses Nymphenburg in der Maria-Ward-Straße 1a bis 1k erkundigt.