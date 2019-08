Maria Mafiosi, Vacation, ... TV-Tipps am Samstag

20:15 Uhr, VOX, A Million Ways to Die in the West, Westernparodie

Albert (Seth MacFarlane) ist ein Feigling wie er im Buche steht und in seinem Wohnort "Old Stump" ein Außenseiter. Er hat noch nie eine Waffe benutzt, scheut jede Schlägerei und geht allen total auf die Nerven. Doch eines Tages kommt eine bildschöne Fremde namens Anna (Charlize Theron) in die Stadt und weckt in Albert tief verborgene Lebensgeister. Er verliebt sich in die toughe Lady und plötzlich wächst auch sein Mut - den er auch bitter nötig hat. Denn leider verheimlicht Anna ihm, dass sie schon mit Clinch (Liam Neeson) verheiratet ist, einem skrupellosen, schießwütigen Gauner. Als dieser erfährt, was seine Frau so treibt, schäumt er vor Wut und will Albert in einem Duell zur Strecke bringen.