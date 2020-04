Maria Furtwängler im Einsatz "Tatort: National feminin": So wird der neue Göttingen-Krimi

Lohnt sich das Einschalten

Auf jeden Fall! Auch wenn der ein oder anderen Figur ein bisschen weniger Klischeehaftigkeit gut zu Gesicht gestanden hätte, versteht es "National feminin" ein brisantes Thema in all seinem Facettenreichtum aufzugreifen ohne dabei kitschig zu werden oder zu überdrehen. Die "Neue Rechte", die es in den letzten Jahren immer mehr geschafft hat, rechtsradikale Ideologien in die Mitte der Gesellschaft zu rücken, wird mit all ihrer Gefährlichkeit durchaus realitätsnah beschrieben.