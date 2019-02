Margot Robbie statt Brie Larson Oscar-Verleihung: Wenige Stars und ein großer Fehler am roten Teppich

Auch dieses Mal durfte sich wieder Steven Gätjen (46) am roten Teppich mit den Stars unterhalten. Mehr noch als im vergangenen Jahr hatte die deutsche Präsenz in Hollywood eine schwere Zeit, die namhaften Stars vors Mikro zu bekommen. Außer des späteren OScar-Gewinners Rami Malek (37) zierten sich die meisten Stars des Abends. Dabei hatte Deutschland sogar zwei Spots an der Quelle. Neben Gätjen positionierten sich dieses Jahr auch Annemarie Carpendale (41) sowie als Oscar-Newcomer Bill Kaulitz (29) am roten Teppich.