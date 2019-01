"Mare of Easttown" Kate Winslet übernimmt Detektiv-Rolle in HBO-Miniserie

Kate Winslet (43, "Vergiss mein nicht!") erlebt mit der Miniserie "Mare of Easttown" acht Jahre nach "Mildred Pierce" - ebenfalls eine HBO-Produktion - ihr TV-Comeback. Das kündigte der Sender auf seiner Webseite an. Die Oscar-Preisträgerin spielt darin eine Detektivin in einer kleinen Stadt in Pennsylvania, die einen Mordfall aufdeckt, während ihr Privatleben ein einziger Trümmerhaufen ist.