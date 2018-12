Zwar gehen Polizei und Staatsanwaltschaft davon aus, dass Manuel S. in den Fall involviert ist, doch zu viele Fragen blieben offen. Das Dilemma, in dem die Ermittler stecken, hängt mit Ulvi K. zusammen, der als Peggys Mörder galt, zehn Jahre hinter Gittern saß und in einem Wiederaufnahmeverfahren freigesprochen wurde. Juristisch ist er damit aus dem Schneider – doch der Fall dreht sich im Kreis und führt bis an den Anfang zurück.