Manuel Neuer wird deutlich Krisensitzung und Klartext: "Sind sauer auf uns selbst"

Mats Hummels hatte schon unmittelbar danach offen über fehlende Unterstützung der Kollegen bei der Defensivarbeit geklagt. "Gut und bemerkenswert", fand sein neuer Trainer beim FC Bayern, Niko Kovac, in seiner Kolumne in der "FAZ", "dass Hummels die Dinge so deutlich ansprach. Er hat niemanden mit seiner Kritik verletzt, aber den Trainer in seiner Arbeit unterstützt."