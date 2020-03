DNA-Spuren im Porsche sichergestellt

Im Porsche des Opfers wurden zahlreiche Spuren sichergestellt und ausgewertet. In dem Auto fanden die Ermittler DNA-Spuren des Verdächtigen. Einsatzkräfte, darunter auch das SEK, nahmen den 23-Jährigen am Freitagmorgen um 6 Uhr in der Wohnung seiner Freundin in Neuhausen fest. Der Mann hat bereits mehrere polizeiliche Einträge.