AZ: Herr Dr. Lüdke, was geht in einem jungen Mann vor, der so eine Tat vollbringt?

CHRISTIAN LÜDKE: Man muss sich einen Menschen vorstellen, der sich denkt: Du hast mir mein Leben zerstört, jetzt zerstöre ich deins. Der aber schon lange – vermutlich schon in seiner Ursprungsfamilie – ein tiefes Ohnmachts- und Versagensgefühl hat. Immer gewinnen die anderen! Immer bin ich der Verlierer im Leben! Dann kommt so eine Trennung und das Gefühl: Schon wieder ich! Erst baut sich Wut auf, dann Rache, dann fehlt nur noch ein Auslöser – wie hier vielleicht der letzte Streit.